Свыше 10 млн туристов посетили Москву за полгода

В первом полугодии этого года Москву посетили свыше 10,3 миллиона туристов. Такой показатель на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

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"Основу турпотока составили почти 9,4 миллиона российских путешественников – на 4% больше, чем в 2019-м. Почти миллион гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран", – рассказала Сергунина.

По ее словам, за шесть месяцев отрасль принесла в бюджет Москвы 68 миллиардов рублей, превысив допандемийные значения. В первом полугодии в столицу чаще всего приезжали гости из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.

В пресс-службе отметили, что средний уровень загрузки отелей Москвы в 2023 году увеличился на 9% – до 69%.