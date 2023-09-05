Пешеходный переход через пути МЦД-2 построен в Покровском-Стрешневе

На северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево завершено строительство подземного пешеходного перехода через Московские центральные диаметры (МЦД-2), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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Строительные работы велись по адресу 1-й Тушинский проезд, вл. 19.

«Инженерная инфраструктура железнодорожного транспорта столицы регулярно обновляется и пополняется новыми объектами. Благодаря новому подземному переходу жители района Покровское-Стрешнево будут обеспечены удобной и безопасной пешеходной связью через пути МЦД-2 со стороны Волоколамского шоссе и 1-го Тушинского проезда», — рассказал Бочкарёв.

По словам заммэра, протяжённость перехода составляет 61 м, с обеих сторон оборудованы лестничные сходы и установлены два лифта грузоподъёмностью 1 тыс. кг.

Сооружение адаптировано для людей с ограниченными возможностями и семей с детьми, для спуска и подъёма детских колясок на лестницах предусмотрены съезды шириной 1,1 м.

В переходе проведены необходимые инженерные коммуникации, оборудованы технические помещения эксплуатирующих организаций.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что после проверки комитет оформил заключение о соответствии построенного объекта утверждённой проектной документации.

«Эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества стройматериалов и возводимых конструкций», — сказал он.