В Москве построят ещё два образовательных учреждения за счет бюджета

Ещё два новых образовательных учреждения планируется построить на юге и северо-востоке Москвы. Их возведут за счёт городского бюджета. Об этом сообщает сайт kp.ru.

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«Сейчас для этих двух объектов выпущены градостроительные планы земельных участков», — прокомментировала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Одно из зданий разместится на участке 6Б/2 на Медынской улице в Южном округе. Под строительство выделено около 1 га земли. Площадь самого образовательного учреждения составит 9 тыс. кв. м.

Второй участок в 1,9 га расположен на Алтуфьевском шоссе, владение 53, в Северо-Восточном округе. Общая площадь объекта составит около 19 тыс. кв. м.