Пересадки на метро, МЦК и другие диаметры будут бесплатными с будущего МЦД-4

"Новый МЦД-4 мы откроем в ближайшие дни. По решению Сергея Собянина цена билета на четвертом диаметре будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на первом, втором и третьем диаметрах. Также можно будет бесплатно пересаживаться между диаметрами", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.