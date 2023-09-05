В Новогирееве завершили строительство первого дома по программе реновации

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин сообщил, что в районе Новогиреево завершено строительство первого дома по программе реновации.

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Об этом информирует «Агентство Бизнес Новостей».

В доме располагается 200 квартир, общая жилая площадь составляет 11,3 тыс. кв. м. При этом четыре квартиры адаптированы для маломобильных граждан.

469 человек смогут получить жильё в новом доме.

Во дворе обустроены площадка для отдыха, а также детская и спортивная.