В Московском зоопарке впервые появились бурые гиены

Редкий вид бурых гиен впервые за всю историю появился в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Из сообщения следует, что на старой территории зоопарка представлены самец и самка редкого вида семейства гиеновых. В международной Красной книге эти хищники представлены как близкие к уязвимому положению, так как в дикой природе их осталось от 4 тысяч до 10 тысяч взрослых особей.