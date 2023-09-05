В Московском зоопарке впервые появились бурые гиены

Редкий вид бурых гиен впервые за всю историю появился в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.
Из сообщения следует, что на старой территории зоопарка представлены самец и самка редкого вида семейства гиеновых. В международной Красной книге эти хищники представлены как близкие к уязвимому положению, так как в дикой природе их осталось от 4 тысяч до 10 тысяч взрослых особей.
"В перспективе это размножающаяся пара. Однако в условиях зоопарков бурые гиены дают потомство крайне редко. Мы надеемся, что нам удастся лучше изучить этот вид и внести свой вклад в его сохранение", - заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что особи переехали из Краснодарского зоопарка и достаточно быстро привыкают к новому месту обитания.