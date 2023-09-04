Концерты, зумба и занятия для детей: мероприятия последней недели Московского урбанфорума в «Лужниках»

Последняя неделя Московского урбанистического форума в «Лужниках» будет очень насыщенной для посетителей. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на сцену выйдет множество артистов: Rain Drops, Георгий Меликишвили, Ольга Задонская, Меги Гогитидзе и другие.

5 сентября в «Лужниках» состоится стендап-концерт учеников школы актерского мастерства и самопрезентации Елены Борщевой — известной актрисы, комика и автора текстов команды КВН «Сборная Пятигорска». В этот же день в рамках фестиваля «Сделано в Москве» состоятся разные мероприятия для всей семьи. Среди них особенно выделяется мастер класс планетария Москвы по составлению карты Луны. 8 сентября стартует масштабная репетиция по зумбе — танцевать гости будут под музыку, которую исполнит известная группа IOWA.

В течение недели для гостей Московского урбанфорума состоятся и другие спортивные мероприятия. В частности, с 07:00 до 21:00 будет открыт беговой клуб, где пройдут мастер-классы, групповые тренировки, а также лекции о здоровом образе жизни. Продолжается и фестиваль «Баскет XXL» — в его рамках можно поучаствовать в тренировках по баскетболу, а также увидеть мастер-классы звезд этого вида спорта.

Также на площадке остается открытым экстрим-парк. В нем можно покататься на самокате, скейтборде, роликах и велосипеде BMX, попрактиковав свое умение исполнять трюки. Там же можно посетить и граффити-фестиваль — на нем свои работы на тему спорта представили главные уличные художники России.