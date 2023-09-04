Для пары выдр из «Москвариума» жители столицы выбрали имена голосованием
Для пары азиатских выдр из «Москвариума» голосованием выбрали имена в рамках проекта «Активный гражданин».
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
Большинство москвичей (29%) выбрали имена Гоша и Глаша (Георгий и Глафира).
В голосовании приняли участие более 185 тыс. человек.
Выдры родились год назад в Новосибирском зоопарке, а позже переехали на ВДНХ в «Москвариум».
Ранее сообщалось, что в Новосибирском зоопарке имени Шило родился детёныш у пары гималайских таров.