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Для пары выдр из «Москвариума» жители столицы выбрали имена голосованием

Для пары азиатских выдр из «Москвариума» голосованием выбрали имена в рамках проекта «Активный гражданин».

Для пары выдр из «Москвариума» жители столицы выбрали имена голосованием
© © mos.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Большинство москвичей (29%) выбрали имена Гоша и Глаша (Георгий и Глафира).

В голосовании приняли участие более 185 тыс. человек.

Выдры родились год назад в Новосибирском зоопарке, а позже переехали на ВДНХ в «Москвариум».

Ранее сообщалось, что в Новосибирском зоопарке имени Шило родился детёныш у пары гималайских таров.