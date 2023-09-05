Городские системы готовы к началу отопительного сезона

Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в городе проходят без серьезных аварий и отключений.

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В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ресурсоснабжающие компании обеспечили необходимые резервы топлива и мощности. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта, — отметил Петр Бирюков. — Резерв по тепловой мощности составляет 47 процентов, газоснабжению — 17 процентов, водоснабжению — 53 процента, электросетям — 19 процентов и системе водоотведения — 33 процента».

Имеется и запас резервного топлива. С этой целью заготовлена 291 тонна угля, 379 тонн мазута и 21,5 тонны дизельного топлива. Резервы топлива и мощностей, а также надежность городских систем позволят в полном объеме обеспечить горожан необходимыми ресурсами в холодное время года. Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.