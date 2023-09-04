На северо-востоке Москвы ликвидировали нелегальные постройки

Специалисты выявили на северо-востоке Москвы самострои на территории автосервиса, их ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"В районе Отрадное на улице Римского-Корсакова в границах территории комплекса по предоставлению автоуслуг, где расположены двухэтажное здание шиномонтажа и одноэтажный автосервис, специалисты ведомства выявили незаконные бытовки и морские контейнеры. <...> По требованию контрольного ведомства арендатор демонтировал незаконные постройки и сооружения, используемые под складирование", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил начальник контрольного ведомства Иван Бобров, чьи слова приводит пресс-служба, земельный участок был предоставлен в аренду для эксплуатации объектов придорожного сервиса. При этом условиями действующего договора возведение прочих временных и капитальных зданий и сооружений не предусмотрено. Однако пользователь разместил на территории комплекс построек, не поставив их на государственный кадастровый и технический учеты и не оформив на них имущественные права.