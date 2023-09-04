В метро запустили поезд, посвященный достижениям и проектам Москвы

"Тематический поезд "Твой город - твое дело" рассказывает о проектах и достижениях столицы за 10 лет. Каждый вагон посвящен определенной тематике: транспорту, строительству, спорту и другим направлениям деятельности правительства Москвы. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение шести месяцев", - добавил Ликсутов, слова которого приводят в департаменте.