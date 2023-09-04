Пассажиропоток в переходе с Большой кольцевой на Сокольническую линию нормализовался

Поток пассажиров в переходе с Большой кольцевой на Сокольническую линию столичного метрополитена нормализовался. На данный момент переход и станции работают в штатном режиме. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метро.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что из-за большого скопления людей в переходе образовался затор.

"Станция "Проспект Вернадского" работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее в переходе был повышенный пассажиропоток. Работники подземки оперативно приняли меры по его регулированию на платформе и в переходе.

В пресс-службе подчеркнули, что постоянно следят за ситуацией на всех станциях московского метро из Единого диспетчерского центра. Они незамедлительно принимают все необходимые меры по регулировке потока пассажиров.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии метро от станции "Нагорная" до "Южной" не было движения поездов. В обратном направлении оно осуществлялось с увеличенными интервалами. Сбой произошел из-за человека, который попал на пути.