Московские ювелирные заводы увеличили производство более чем в 1,5 раза

За первые шесть месяцев 2023 года объем производства ювелирных изделий, бижутерии и аксессуаров в столице вырос на 57,7 процента. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Сегодня в Москве работает 80 производителей украшений и изделий из драгоценных материалов, из них шесть — средние и крупные. С января по июнь этого года столичные предприятия отрасли увеличили выпуск драгоценностей и предметов роскоши на 57,7 процента, а объем производства ювелирной продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022-го в 2,6 раза», — отметил заммэра.

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Столичные ювелирные компании производят широкий ассортимент товаров — от украшений массового спроса до изделий по персональному эскизу. При изготовлении ювелирной продукции используют различные материалы: золото, серебро, платину, бриллианты, изумруды, сапфиры и множество других металлов, драгоценных и полудрагоценных камней.

«Объем выпуска золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии, изготовленных в Москве, за отчетный период составил 12,9 миллиарда рублей. Это ровно в два раза превосходит показатель за январь — июнь прошлого года», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики ВладВладислав Овчинский.

Так, Московский ювелирный завод (MIUZ Diamonds) — одно из старейших ювелирных предприятий России со столетней историей — сегодня выпускает кольца, серьги, подвески, браслеты и другие украшения. Их инкрустируют как натуральными, так и выращенными бриллиантами, которые по своим химическим и физическим свойствам идентичны природным.

Другое столичное предприятие отрасли — ювелирный дом «Эстет», мастера которого более 30 лет создают различные украшения в современном и классическом стилях. Ювелирный дом предлагает покупателям широкий ассортимент изделий, в том числе для мужчин и молодоженов.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.