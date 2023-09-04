Собянин: цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее

В Москве продолжает развиваться Единая цифровая платформа здравоохранения. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, технологии позволяют сделать здравоохранение столицы доступнее и эффективнее.

«Это объединение технологий, которые помогают облегчить работу врачам, а пациентам – получить быструю и качественную медицинскую помощь», - написал он.

Так, что в столице уже работают электронная медкарта (их создано больше 19 млн); чат-бот на основе искусственного интеллекта, а также система поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ и многое другое.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день по показателям медицины и здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и во всем мире. По его словам, в Москве почти в шесть раз нарастили высокотехнологичную помощь. Младенческая смертность в столице упала в 2,5 раза, а большинство родильных домов реконструировали. Глава столицы заверил, что все поликлиники города модернизируют. Они будут отвечать самым лучшим мировым стандартам.