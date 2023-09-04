Собянин: Цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее
В Москве продолжает развиваться Единая цифровая платформа здравоохранения. Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, технологии позволяют сделать здравоохранение столицы доступнее и эффективнее.
«Это объединение технологий, которые помогают облегчить работу врачам, а пациентам – получить быструю и качественную медицинскую помощь», - написал он.
Так, что в столице уже работают электронная медкарта (их создано больше 19 млн); чат-бот на основе искусственного интеллекта, а также система поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ и многое другое.
Градоначальник отметил, что на сегодняшний день по показателям медицины и здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и во всем мире. По его словам, в Москве почти в шесть раз нарастили высокотехнологичную помощь. Младенческая смертность в столице упала в 2,5 раза, а большинство родильных домов реконструировали. Глава столицы заверил, что все поликлиники города модернизируют. Они будут отвечать самым лучшим мировым стандартам.
Так, в августе еще три поликлиники открылись после капремонта в Бибирево, Северном Бутово и Ново-Переделкино, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что учреждения в общей сложности обслуживают больше 82 тысяч детей и взрослых. Также глава города добавил, что все поликлиники работают по новому московскому стандарту – продуманное расположение кабинетов и комфортные условия. В каждом учреждении установлена новейшая медицинская техника, включая цифровые рентгенологические аппараты и УЗИ экспертного класса.