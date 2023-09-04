У москвичей появилась возможность заморозки годового билета на "Тройке"

В приложении "Метро Москвы" теперь можно "заморозить" годовой абонемент на транспортной карте "Тройка", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

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По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, новая функция позволит приостановить действие билета на 14 дней.

"Возможность "замораживать" годовой абонемент на две недели мы запустили по просьбам пассажиров. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета, что позволит их сохранить", – подчеркнул он.

Функция пригодится тем, кто соберется в отпуск или уйдет на больничный.

Ранее сообщалось, что транспортную карту "Тройка" ждет ребрендинг. Ликсутов подчеркнул, что в последние годы "Тройка" вышла далеко за пределы Москвы. В связи с этим регионам, которые внедряют столичную билетную систему, нужно создавать "Тройку" с учетом местной культуры и истории. При этом, чтобы сохранить значимость бренда карты в экосистеме московского транспорта, необходимо внедрить единые правила по ее оформлению.

В Дептрансе напомнили, что за 10 лет "Тройка" пережила много изменений и достижений. В частности, она умеет рассчитывать более двух тысяч тарифных решений.