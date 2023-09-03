Эскалатор на станции метро «Динамо» закроют на ремонт с 4 сентября по 31 октября
Эскалатор на выходе №2 со станции «Динамо» Замоскворецкой линии Московского метрополитена закроют на плановый ремонт с 4 сентября по 31 октября 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.
«С 4 сентября по 31 октября 2023 на станции «Динамо» (выход №2) закроют на ремонт эскалатор», – говорится в сообщении.
Отмечается, что узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена: mosmetro.ru.