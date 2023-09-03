В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане

В Москве проходит акция в память о жертвах захвата школы в Беслане в 2004 году, собравшиеся у Аланского подворья запустили в небо 334 белых воздушных шарика, именно столько человек погибли в результате нападения террористов на учебное заведение. Траурные мероприятия также проходят в Санкт-Петербурге, Чите, Пскове, Липецке и ряде других городов России.

Память жертв трагедии в Беслане почтили и в других странах — в частности, во Франции и Молдове.

19 лет, страшная трагедия: от грудничков до глубоких стариков. Подвиг и героизм сотрудников спецподразделений, которые понесли самую большую потерю за всю историю специальной операции. Жестокость вот этих нелюдей, бесчеловечное поведение, огромные жертвы. И даже спустя столько лет утихает физическая боль, но никогда не утихнет боль душевная, — заявил РИА Новости заместитель председателя правительства — полномочный представитель республики Северная Осетия — Алания при президенте России Игорь Барсуков.

В Петербурге аналогичная акция состоялась в Малоохтинском парке, в ней принял участие губернатор Александр Беглов. У храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте в память о погибших прошла лития.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года, когда боевики взяли в заложники более 1,1 тысячи человек, в основном детей и их родителей, в школе №1. Боевики удерживали мирных граждан в заложниках в течение трех дней. При теракте погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Террористы требовали освобождения своих товарищей из тюрем и признания независимости Чечни.