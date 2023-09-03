В московском метро доступно уже более 3000 книг

В московском метро реализован проект «Книга в метро». Благодаря ему пассажиры могут выбрать литературу из более чем 3000 книг. Проект стартовал в мае с приложением «НЭБ Свет» от Российской государственной библиотеки. Онлайн-библиотека бесплатна.

«Мы совершенствуем цифровые сервисы, чтобы поездки горожан становились еще комфортнее — это одна из задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.