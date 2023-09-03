Собянин: несколько социальных объектов построят на востоке Москвы

Несколько социальных объектов возведут в Восточном округе Москвы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"В Гольянове на Амурской улице – образовательный комплекс: школу на 1 200 учащихся и детский сад на 250 малышей. В Ивановском на улице Магнитогорской – физкультурно-оздоровительный комплекс. Планируем здесь также разместить объекты бытового обслуживания и кафе. Местные жители получат сразу несколько полезных сервисов рядом с домом", – отметил он.

По словам Собянина, также в процессе строительства находятся два образовательных объекта. Готовность новой школы на Тюменской улице в Богородском районе составляет около трети. В ней сделают инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы, а также класс робототехники.

Учебное заведение, рассчитанное на 550 учеников и 225 дошколят, возведут на улице Салтыковской в Косине-Ухтомском. В эксплуатацию объект могут ввести в следующем году, уточнил мэр.