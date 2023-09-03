Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на востоке Москвы
Несколько социальных объектов запланировали построить в Восточном административном округе, Еще два находятся уже в процессе реализации. Об этом в воскресенье, 3 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, в районе Гольяново запланировано возведение образовательного комплекса, в который войдут школа на 1200 учеников и детский сад на 250 воспитанников, а в Ивановском — физкультурно-оздоровительного комлекса. На его территории также собираются разместить кафе и объекты бытового обслуживания, чтобы у местных жителей появились сразу несколько полезных сервисов рядом с домом. Важным строительством на востоке столицы также станет пожарное депо, в состав которого также войдет здание с учебным центром.
— В Богородском районе на Тюменской улице школа готова почти на треть. В ней будут инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы, класс робототехники. На улице Салтыковской в Косине-Ухтомском возводим учебный комплекс для 550 учеников и 225 дошколят. Планируем его ввести в эксплуатацию уже в следующем году, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.
Недавно глава города объявил о завершении строительства школы на Волоколамском шоссе. Новый учебный корпус состоит из двух блоков — для младших классов и для средней и старшей школы.