Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на востоке Москвы

Несколько социальных объектов запланировали построить в Восточном административном округе, Еще два находятся уже в процессе реализации. Об этом в воскресенье, 3 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин .

Так, в районе Гольяново запланировано возведение образовательного комплекса, в который войдут школа на 1200 учеников и детский сад на 250 воспитанников, а в Ивановском — физкультурно-оздоровительного комлекса. На его территории также собираются разместить кафе и объекты бытового обслуживания, чтобы у местных жителей появились сразу несколько полезных сервисов рядом с домом. Важным строительством на востоке столицы также станет пожарное депо, в состав которого также войдет здание с учебным центром.