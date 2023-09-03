Синоптик сообщил о похолодании в Москве

На следующей неделе нас ждет медленное погружение в осень. Понедельник и вторник будут еще довольно теплыми, дневная температура составит 20-22 градуса тепла. На рубеже 5 и 6 сентября по северу Московской области возможен дождь, но скорее всего он не затронет столицу. Вслед за этим пойдет постепенное понижение температуры. Дневная температура составит 16-19 градусов тепла, в ночные часы термометр опустится до +10 градусов, — рассказал Шувалов.