В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

Переменная облачность, кратковременные дожди и температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 21 до 23 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов.

"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь", - говорится в сообщении.

Синоптики ожидают переменный ветер. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.