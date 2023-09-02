Стало известно о возможности бесплатно покататься на аттракционах на ВДНХ

Аттракционы ВДНХ станут бесплатными в День Москвы для горожан и гостей города. Об этом сообщает портал столичного мэра и правительства.

Бесплатно воспользоваться аттракционами можно будет 9 и 10 сентября. Так ВДНХ поддержит акцию в честь 876-летия города, в которой также участвуют столичные парки культуры и отдыха.

Среди них Московский зоопарк, «Сокольники», Парк Горького, Измайловский парк, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно».

«Там можно будет прокатиться на сказочном поезде и каруселях, попрыгать на батутах и побродить по веревочным городкам», - сообщает портал.

В общей сложности бесплатными будут 258 аттракционов.

Например, в парке «Орион» дадут бесплатно покататься на пяти уличных аттракционах. Сеансы пройдут в рамках живой очереди, предварительная регистрация не требуется.

В «Орионе» также заработает новый детский интерактивный аттракцион. Это мультимедийная игра для детей от 5 до 10 лет. Они отправятся в путешествие в космическом звездолете с супергероями Элом, Лу и их верной собакой Уффом. Бесплатные билеты будут раздавать в инфоцентре парка. Количество ограничено только пропускной способностью аттракциона.