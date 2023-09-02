Тематический поезд МЧС РФ запустят в столичном метро 15 сентября

"В рамках нашей работы мы хотели бы, чтобы количество граждан с помощью нашей наступательной политики и разъяснительной работы мы спасали бы как можно больше. Мы на 146 миллионов человек в РФ за 2022 год потеряли 7,7 тысяч человек! И это абсолютный минимум по всем годам", – добавил министр.

До этого сообщалось, что поезд к 270-летию Московского государственного университета запустят в столичном метрополитене в следующем учебном году. В рамках проекта "Созведие-270", приуроченному к юбилею вуза, планируется открыть первую университетскую орбитальную обсерваторию. Ранее стало известно, что МЧС РФ, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям вместе с Дептрансом в начале осени запустят в метро Москвы брендированный состав чрезвычайного ведомства. В нем появятся самые разные советы от спасателей, например, как предостеречь себя и близких от опасностей. Также во время поездок можно будет посмотреть видеокомиксы о безопасности и основные правила поведения, воспользоваться QR-кодами, ведущими на видео о происшествиях.