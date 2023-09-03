Единственный в мире вагон метро типа В появился в Музее транспорта Москвы

Первый экспонат установили в здании Музея транспорта Москвы, бывшего гаража грузовых автомобилей архитектора Константина Мельникова. Им является вагон метро типа В с восьмью дверями 1927 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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Здесь планируется также поместить вагоны Еж3, "Яуза" (81-720), серий 81-717, Г и мотовоз АГМу до середины ноября. Их отреставрировали сотрудники метро. Также в экспозицию войдет макет вагона "Москва-2019".

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, постоянная экспозиция Музея будет посвящена становлению и развитию пассажирских перевозок.

"В гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27) мы представим 53 экспоната: автобусы, трамваи, троллейбусы, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт, а также полноразмерные неходовые макеты важного в истории Москвы транспорта, образцы которого не сохранились до наших дней", – уточнил он.

Ранее стало известно, что на выставке "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) представили новый лифтбек "Москвич 6". Кроме того, на Урбанфоруме представили городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Дата выхода нового "Москвич 6" остается неизвестной.