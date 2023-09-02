Выставка «Картины по русской истории» проходит в галерее Ильи Глазунова

Выставка с полной серией хромолитографий «Картины по русской истории» проходит в Галерее Ильи Глазунова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

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— Выпускал серию книгоиздатель и меценат Иосиф Кнебель. Чуть раньше в Лейпциге уже появились похожие ученические пособия, и он загорелся идеей создать нечто подобное на родине, — говорится в материале.

Серия была впервые опубликована с 1908 по 1913 год. В ту эпоху школьники именно таким способом изучали историю от Древней Руси до отмены крепостного права, передает официальный сайт мэра Москвы.

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