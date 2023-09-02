Собянин объявил об открытии ледового дворца «Крылатское» после обновления

В Крылатском завершили капитальный ремонт ледового дворца. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что в 2020 году спортивный объект переоборудовали под временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. В этом году Ледовый дворец специалисты демонтировали медицинскую технику и мебель, восстановили бетонное основание ледового поля и ограждения трибун, систему холодоснабжения и многое другое.

— Как и раньше, здесь будут проходить занятия по хоккею с мячом, фигурному катанию, конькобежному и бильярдному спорту. «Крылатское» — тренировочная база сразу нескольких спортивных школ столицы, — сказал он.

По выходным в Ледовом дворце смогут кататься на коньках и горожане. Расписание свободных часов появится уже в октябре, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр анонсировал открытие Ледового дворца в Ясеневе осенью этого года. Планируется, что открытие произойдет в сентябре 2023 года. Кроме того, во дворце проработали уникальные технические решения.