Молодежный квиз о вузах появился на портале «Узнай Москву»

На портале «Узнай Москву» опубликовали новый молодежный квиз, посвященный вузам города. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

© вечерняя москва

— Начался учебный год, и мы с удовольствием приглашаем принять участие в нашем новом квизе, чтобы узнать много интересного и познавательного об истории и архитектуре вузов столицы, — сказал он.

Участники ответят на вопросы о том, для какого вуза впервые в России построили отдельное здание, в художественном оформлении какого университета можно увидеть образ единорога, и на другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на портале «Узнай Москву» опубликовали новый квиз, посвященный истории олимпийского комплекса «Лужники», которому в этом году исполняется 67 лет. Панорама работает с 1 августа в рамках Московского урбанистического форума. Онлайн-викторина состоит из 13 вопросов о комплексе.