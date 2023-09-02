Молодежный квиз о вузах появился на портале «Узнай Москву»
На портале «Узнай Москву» опубликовали новый молодежный квиз, посвященный вузам города. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
— Начался учебный год, и мы с удовольствием приглашаем принять участие в нашем новом квизе, чтобы узнать много интересного и познавательного об истории и архитектуре вузов столицы, — сказал он.
Участники ответят на вопросы о том, для какого вуза впервые в России построили отдельное здание, в художественном оформлении какого университета можно увидеть образ единорога, и на другие, передает официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, на портале «Узнай Москву» опубликовали новый квиз, посвященный истории олимпийского комплекса «Лужники», которому в этом году исполняется 67 лет. Панорама работает с 1 августа в рамках Московского урбанистического форума. Онлайн-викторина состоит из 13 вопросов о комплексе.
Посетители московского урбанистического форума смогли принять участие в квизе и ответить на вопросы о столичной промышленности. Интеллектуально-развлекательная игра прошла 19 августа в спортивном комплексе «Лужники».