Собянин: Флагманский центр Боткинской больницы откроется в 2023 году

Флагманский центр Боткинской больницы откроется в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В новом семиэтажном корпусе будет развернуты 94 койки, из них 13 реанимационных, а также девять разнопрофильных операционных. В сутки здесь смогут принимать до 200 экстренных пациентов, — сказал он.

При поступлении пациентов сразу будут разделять на тех, кому требуется экстренная помощь (реанимация или операция), тех, кто нуждается в непосредственном наблюдении, и на относительно стабильных. Комплексная модернизация Боткинской больницы — один из крупнейших проектов в сфере здравоохранения, начавшийся в 2015 году, написал Собянин в личном блоге.

Также глава города рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский. В частности, к Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиям метро добавились два кольца — Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо.