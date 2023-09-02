Московский зоопарк показал, как мама-панда заботится о своем детеныше

Панда Диндин ни на секунду не отходит от своего новорожденного малыша, проявляя по отношению к нему невероятную заботу. Соответствующие кадры показала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— В первые дни молодая мама-панда предпочитает не двигаться с места и даже почти не менять позу. Все ее мысли направлены на заботу о малыше, — сказала она.

Сотрудники столичного зоосада в свою очередь всячески помогают Диндин: они кладут еду и ставят воду как можно ближе, чтобы панда не переживала, написала Акулова в своем Telegram-канале.

Накануне Акулова рассказала, что у панд имеется длинный хвост, однако его не видно из-за толстой шерсти. По словам гендиректора, хвост у новорожденной панды пока что можно разглядеть из-за отсутствия обильной шерсти.

Малыш панд Жуи и Диндин появился на свет 30 августа и стал первым в истории России детенышем большой панды.