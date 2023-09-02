Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский
В столице идет активное благоустройство районов Беговой, Савеловский и Хорошевский. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Три района, прилегающих к Третьему транспортному кольцу. Родной дом для 178 тысяч москвичей. Благополучие жителей является главной целью больших и малых проектов, реализованных в Беговом, Савеловском и Хорошевском за последнее десятилетие, — сказал он.
В частности, к Серпуховско-Тимирязевскому, Замоскворецкому и Таганско-Краснопресненскому линиям метро добавились два кольца — Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо. Кроме того, в Боткинской больнице построили или реконструировали 11 корпусов.
Также специалисты создали один из лучших городских парков — «Ходынское поле», написал Собянин в своем блоге.
Недавно в столице завершили реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах. В рамках работ специалисты восстановили мозаику здания. По словам Собянина, с учетом новых возможностей, технологий и нового облика конкуренция среди желающих обучаться во Дворце пионеров будет еще больше.