Москвичей предупредили о дожде в субботу

Дождь, местами гроза и температура до +22℃ ожидается в Москве 2 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице температура воздуха составит +20-22℃, ночью — до +13℃. Ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Московской области в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах +20-25℃. В ночь на 3 сентября температура может опуститься до отметки +10℃.

До этого глава Росгидрометцентра синоптик Роман Вильфанд сообщил, что на выходных 2-3 сентября в Москве ожидается теплая ночь и до +22 ℃ днем. Вильфанда отметил, что такая погода является выше климатической нормы.