Движение перекроют на участке территории «Москва-Сити»

«С 0:01 2 сентября до 23:59 3 сентября участок местного проезда в районе д. 10, стр. 2 до д. 10, блок В по Пресненской набережной будет закрыт для движения. Это связано с обустройством парковочной зоны на территории делового центра «Москва-Сити», – говорится в сообщении.