Движение перекроют на участке территории «Москва-Сити» 2–3 сентября из-за обустройства парковки
Движение транспорта будет перекрыто на участке территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» 2–3 сентября из-за работ по обустройству парковочной зоны. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«С 0:01 2 сентября до 23:59 3 сентября участок местного проезда в районе д. 10, стр. 2 до д. 10, блок В по Пресненской набережной будет закрыт для движения. Это связано с обустройством парковочной зоны на территории делового центра «Москва-Сити», – говорится в сообщении.
Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.