Схему движения изменили в районе 1-го Красногвардейского проезда
Схема движения изменилась в районе 1-го Красногвардейского проезда, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В районе 1-го Красногвардейского проезда изменилась схема движения. Для улучшения условий движения в районе «Москва-Сити» отменяется левый поворот с ул. Антонова-Овсеенко на 1-й Красногвардейский проезд», – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, изменения помогут снизить загруженность участка до 15%.
Отмечается, что выехать на 1-й Красногвардейский проезд можно по ул. Мантулинская.