МЦД-4 соединит подмосковные города Апрелевку и Железнодорожный

Дептранс Москвы сообщает, запуск четвертого железнодорожного диаметра - МЦД-4, который соединит подмосковные города Апрелевку и Железнодорожный, совсем близок. После его открытия часть поездов Калужского направления будет следовать по новой соединительной линии, они будут останавливаться на всех станциях от Апрелевки до Минской, далее следовать на Поклонную и поворачивать в сторону Железнодорожной.

Средний интервал движения таких поездов составит всего 5,5 минут в часы пик, а поездки на них можно будет оплачивать "Тройкой".

Для того, чтобы добраться до Киевской, можно будет воспользоваться новым маршрутом с помощью пересадки на Кутузовской и Тестовской - эти новые станции откроются уже совсем скоро.

Пересадки на станции метро на Кутузовской и Тестовской оборудованы в теплом контуре и будут бесплатными по карте "Тройка". Так что переплачивать и долго ждать нужный поезд не придется.