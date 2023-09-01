Тематические карты "Тройка" выпустили в честь 80-летия Школы-студии МХАТ

Тематические карты "Тройка" выпустили в столичном метро в честь 80-летия Школы-студии МХАТ. На них показали здание театрального учебного заведения, сообщается в телеграм-канале Дептранса. Приобрести новые карты можно на стойках "Живое общение", в сувенирных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также на сайте.

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"На наших площадках можно послушать качественную живую музыку, посетить выставки и даже попасть на концерт популярного эстрадного исполнителя", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря новым тематическим "Тройкам" люди узнают о ВУЗе и Московском Художественном театре. До этого тематические карты "Тройка" выпустили к юбилею Мосгортранса. В их дизайне можно заметить прогрессивность и технологичность российского оператора транспорта. Приобрести карты можно на сайте сувенирного магазина, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская".