Москвичам рассказали о погоде на первые две недели сентября

Первые две недели сентября будут по-летнему теплыми и довольно ясными. Заморозков и осадков в этот период не ожидается. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, первая декада текущего месяца порадует москвичей теплом.

— В первые две недели в Москве и области погода будет довольно комфортной. Температурные показатели в дневные часы в период с 1 по 7 сентября будут колебаться в пределах 18–23 градусов. А в ночные часы они не опустятся ниже 9–15 градусов.

Если в первую неделю показатели будут выше климатической нормы сентября, то уже со второй недели месяца постепенно столбик термометра начнет падать.

— Ориентировочно с 8 сентября похолодает на 3–4 градуса. Однако все равно мы не будем ощущать осенней погоды, поскольку средняя суточная температура составит около 12 градусов. Это означает, что днем воздух в столице будет прогреваться до 16 градусов, а ночью до 8–10.

Понижение температуры до слабо отрицательных значений и первое серьезное похолодание не наступят раньше середины месяца, заключила собеседница «ВМ».

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне сообщил, что ко Дню города Москвы температура воздуха в столице опустится на семь–восемь градусов, и погода станет пасмурнее.

Так, если сейчас температура в мегаполисе достигает плюс 26–27 градусов, и ближайшая ночь еще будет очень теплой — плюс 14–16 градусов, а в центре города — до плюс 17–19 градусов. К следующим выходным, когда в столице будут отмечать День города, температура значительно понизится.