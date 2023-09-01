Собянин и Мишустин 1 сентября оценили питание в школах Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным провел осмотр столичной школы, где они ознакомились с меню столовой. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

© Вечерняя Москва

Вместе с ними учреждение посетили заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и директор школы Марина Кудинова. Гости попробовали компот из сухофруктов, который предлагают ученикам.

Мишустин по достоинству оценил работу поваров. Он также поговорил с учащимися, которые пришли на обед. Ребята рассказали главе кабмина о своих любимых блюдах из школьного меню. В конце общения глава правительства поздравил школьников с 1 сентября и пожелал им успехов в учебе, передает Telegram-канал российского правительства.

Собянин также поздравил учащихся с Днем знаний. Глава города пожелал школьникам, чтобы каждый их учебный день был наполнен радостью и новыми открытиями.