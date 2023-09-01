Льготные билеты на поезда «Аэроэкспресс» теперь можно оформить онлайн

Теперь льготные билеты на поезда «Аэроэкспресс» москвичи смогут оформить онлайн: на сайте и в мобильном приложении компании. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Это позволит сэкономить время и заранее спланировать маршрут. Оформить билет онлайн можно за 90 дней до поездки, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» жителям столицы напомнили, что в поездке при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие право на льготу.

Также льготный билет в столичном транспорте недавно предоставили дошкольникам семи лет. Теперь их родители смогут пополнять абонемент на карте москвича обучающихся и экономить более двух тысяч рублей в месяц. Для этого потребуется оформить карту москвича.