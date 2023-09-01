Главархив Москвы открыл бесплатный доступ к 65 томам Большой советской энциклопедии

Столичный Главархив открыл доступ к 65 томам Большой советской энциклопедии (БСЭ). Их можно изучить в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950–2000-е годы» (раздел «Медиатека», подраздел «Библиотека»).

— Публикация 65 томов поможет школьникам, студентам и горожанам, интересующимся историей, оценить серьезный масштаб работы советских ученых и государственных деятелей, — говорится в сообщении.

Все опубликованные тома относятся к первому изданию БСЭ. Она широко охватывает такие сферы, как история, география, наука, техника, литература и искусство, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава города Сергей Собянин заявил, что Главархив Москвы научит школьников и студентов колледжей работать с уникальными документами. Новый проект будет запущен уже в сентябре 2023 года.