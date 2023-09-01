Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

«Подарок сделали для Бауманки: два новых корпуса мы в этом году уже сдали, но еще 10 в ближайшие полгода будет построено. Новое общежитие будет первоклассное. Так что Бауманка будет еще круче, чем была. Бауманка – сам по себе крутой университет. Но очень важна среда. Видите, какое благоустройство вокруг сделали, новые современные корпуса – это же не только стены, новое оборудование, новые технологические возможности. Это совместный проект с правительством России по поручению президента – новые технологические возможности в наших университетах. Возможностей будет больше, а то, что здесь прекрасный коллектив и замечательные студенты, в этом никто не сомневается. Поздравляем вас», – сказал Собянин.