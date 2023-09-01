Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Подарок сделали для Бауманки: два новых корпуса мы в этом году уже сдали, но еще 10 в ближайшие полгода будет построено. Новое общежитие будет первоклассное. Так что Бауманка будет еще круче, чем была. Бауманка – сам по себе крутой университет. Но очень важна среда. Видите, какое благоустройство вокруг сделали, новые современные корпуса – это же не только стены, новое оборудование, новые технологические возможности. Это совместный проект с правительством России по поручению президента – новые технологические возможности в наших университетах. Возможностей будет больше, а то, что здесь прекрасный коллектив и замечательные студенты, в этом никто не сомневается. Поздравляем вас», – сказал Собянин.
Одним из корпусов МГТУ имени Баумана стало историческое здание «Фанагорийских казарм».
«Уникальный объект, попросили военных отдать его. <…> Большие работы были проведены, чтобы освободить его. «Фанагорийские казармы» – теперь это ваше», – добавил Собянин, обращаясь к студентам университета.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в августе 2023 году были завершены строительные работы на двух объектах. Первый: многофункциональный научно-образовательный корпус – новое пятиэтажное здание площадью 20 тыс. кв. м, предназначенное для размещения исследовательских лабораторий, научно-административных, образовательных пространств. В корпусе будет расположено семь кафедр университета. Второй объект: отреставрированное двухэтажное здание «Фанагорийских казарм», построенных в XVIII веке, в них будет размещен «Дворец технологий» МГТУ. В этом здании будут работать управление аспирантуры, ученый совет, приемная комиссия, профессорский клуб и клуб выпускников.
Отмечается, что в ходе комплексного развития МГТУ имени Баумана проведено благоустройство кварталов в районе университета. В рамках дополнительного озеленения были устроены газоны и цветники общей площадью свыше 14 тыс. кв. м. Осенью планируется высадить около тысячи новых деревьев и кустарников. В рамках проекта «Чистое небо» воздушные кабельные линии были перенесены в поземные коллекторы. Также привели в порядок ливневую канализацию, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, обновили дорожные знаки и другие объекты инфраструктуры.
Проект комплексного развития МГТУ имени Баумана, реализуемый правительством Москвы, предусматривает строительство и реконструкцию 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. м.