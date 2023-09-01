Школу на 1150 учащихся построят в поселении Сосенском

На ее территории появится физкультурно-спортивная база с игровой площадкой и стадионом с беговыми дорожками и детским футбольным полем.

© Проектное решение

Вблизи деревни Николо-Хованское поселения Сосенского построят школу общей площадью около 28 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, проект школы на 46 классов разработан в составе жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры. Учебное заведение рассчитано на 1150 мест. Территория школы представляет собой систему открытых площадок, разделенных по интересам и возрасту детей.

«Помимо этого, предусмотрена физкультурно-спортивная база с гимнастической разметкой, игровой площадкой и стадионом с беговыми дорожками и детским футбольным полем. Также запроектирована зона отдыха, которая включает в себя игровые комплексы (индивидуально для начальной, основной и старшей школы) и небольшой общий участок с тенистым садом», — рассказал Андрей Бочкарев.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что проект школы предусматривает оригинальное оформление.

«Фасады представляют собой художественное сочетание различных материалов: бетонной плитки, фасадных кассет, витражного остекления, которые перекликаются с оконными проемами, расположенными в определенной последовательности. Цветовое решение гармонично сочетается с существующей застройкой», — отметил Сергей Кузнецов.

Здание выполнят в лаконичном стиле: два основных объема корпуса соединятся между собой в центральной части.

Для отделки используют бетонную плитку натурального оттенка, керамогранитные плиты графитового цвета и оранжевые кассеты для декоративных вставок. При этом блок начальной школы будет трехэтажным, а средней школы — четырехэтажным.