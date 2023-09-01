Дептранс Москвы рассказал о планах по развитию сервиса кикшеринга
В столице принимается ряд мер для безопасности пользователей электросамокатов и других участников дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в пятницу, 1 сентября.
— С момента запуска сервиса в 2018 году мы работаем во взаимодействии с операторами. Вместе с ЦОДД мы внимательно следим за работой операторов в городе. В наших планах продолжать развивать сервис так, чтобы он становился еще более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения, — говорится в сообщении.
Например, Москва является одним из первых городов мира, где ввели большое количество медленных зон. Сейчас их насчитывается порядка 250, при этом 50 из них расположены на территории жилых кварталов, передает агентство городских новостей «Москва».
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Недавно председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также предложил убрать электросамокаты с улиц.