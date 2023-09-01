Дептранс Москвы рассказал о планах по развитию сервиса кикшеринга

— С момента запуска сервиса в 2018 году мы работаем во взаимодействии с операторами. Вместе с ЦОДД мы внимательно следим за работой операторов в городе. В наших планах продолжать развивать сервис так, чтобы он становился еще более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения, — говорится в сообщении.