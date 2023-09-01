График поездов на МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится

Расписание пригородных поездов четырех направлений Московской железной дороги (МЖД), МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в начале сентября в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В начале сентября изменится расписание некоторых пригородных поездов Рижского, Горьковского, Савеловского и Павелецкого направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в связи с путевыми работами по модернизации инфраструктуры Так, с 1 по 5 сентября, с 23:40 до 04:40, на участке Новоиерусалимская-Холщевики Рижского направления будет проведена глубокая очистка балласта 200 м пути", - значится в сообщении.

Так, на участке Реутов - Железнодорожная Горьковского направления 2-3 сентября, с 02:30 до 02:30, состоится заключительный этап тестирования работы новой системы управления движением. Одновременно на участке Марк-Бескудниково Савеловского направления будут проводиться работы на новом остановочном пункте Лианозово. С 4 по 12 сентября, с 09:50 до 13:50, на станции Жилево Павелецкого направления в рамках проводимого капитального ремонта 1 главного пути будет смонтирована контактная сеть.

"В связи с масштабностью работ внесены существенные корректировки в расписание движения пригородных поездов, а также поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых из них изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из расписания", - добавили в пресс-службе.