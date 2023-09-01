Познавательные ролики будут транслировать в московском метро в честь Дня знаний
Более чем на 34 тысячах экранов в вагонах метро и наземного транспорта будут транслировать познавательные ролики в честь Дня знаний. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— К началу учебного года Московский транспорт подготовил аудиопоздравления для школьников и студентов, а также тематический эфир на экранах в вагонах метро, чтобы пассажиры смогли почувствовать праздничную атмосферу, — сказал он.
В видео расскажут факты об истории праздника, школьной формы и парт в России. Также для родителей подготовили советы о том, как настроить ребенка на новый учебный год, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем знаний. Он пожелал школьникам, чтобы каждый их учебный день был наполнен радостью и новыми открытиями.
День знаний в этом году проходит в последний будний день недели. Основной период учебы начнется с понедельника, 4 сентября.