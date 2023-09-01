Russpass составил подборку аудиогидов для прогулок по Москве

Туристический сервис Russpass составил подборку 50 бесплатных аудиоэкскурсий для прогулок по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

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Аудиогиды разделили по шести тематическим блокам, среди которых «Культура и искусство», «Парки и усадьбы», «Городской транспорт», «Легендарные места», «Вокруг и около Кремля» и «Москва: новый взгляд».

— Они записаны в удобном формате подкастов, которые можно слушать с помощью любых гаджетов, — говорится в материале.

Аудиогиды разработали профессиональные экскурсоводы, а озвучили актеры, тележурналисты и радиоведущие. В них включили рассказы о главных культурных объектах и архитектурных памятниках города, передает официальный сайт мэра Москвы.

За три года работы сервис Russpass превратился в настоящую экосистему. Для туристов Russpass — это конструктор маршрутов и альтернатива зарубежным приложениям для путешествий. А для бизнеса — единое информационное пространство.