Дептранс подготовил для москвичей буклеты с правилами парковки

— Наши буклеты помогут начинающим водителям разобраться во всех нюансах парковки в городе, а после окончания обучения будут всегда под рукой, — сказал он.

Кроме того, более чем на 34 тысячах экранов в вагонах метро и наземного транспорта будут транслировать познавательные ролики в честь Дня знаний. В видео расскажут факты об истории праздника, школьной формы и парт в России. Также для родителей подготовили советы о том, как настроить ребенка на новый учебный год.