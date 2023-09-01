Дептранс подготовил для москвичей буклеты с правилами парковки
В столице ко Дню знаний подготовили буклеты с правилами парковки для будущих автомобилистов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Наши буклеты помогут начинающим водителям разобраться во всех нюансах парковки в городе, а после окончания обучения будут всегда под рукой, — сказал он.
Как передает Telegram-канал «Дептранс Москвы», «Московский паркинг» отправил тысячу печатных экземпляров в автошколу Центра автомотоподготовки Мосгортранса.
Кроме того, более чем на 34 тысячах экранов в вагонах метро и наземного транспорта будут транслировать познавательные ролики в честь Дня знаний. В видео расскажут факты об истории праздника, школьной формы и парт в России. Также для родителей подготовили советы о том, как настроить ребенка на новый учебный год.
В столице появятся еще четыре парковки перехватывающего типа. Водители автомобилей смогут продолжить свой путь с пересадкой на городской транспорт. При этом им не придется переплачивать, поскольку парковка будет бесплатной с 05:30 до 02:00.