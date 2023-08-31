Движение поездов на направлениях МЦД-4 изменится перед запуском диаметра

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (Дептранс) начал тестирование нового графика движения поездов на Калужском и Нижегородском направлениях будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в четверг, 31 августа, сообщили в пресс-службе департамента.

— Для этих изменений тысячи сотрудников по всей столице трудились круглосуточно, вам же остается только изучить новое расписание, — говорится в сообщении.

Новый график вступит в силу уже 4 сентября. На Калужском направлении поезда поедут по четырем путям. До запуска диаметра поезда по первому и второму пути от Апрелевки будут следовать со всеми остановками, но только до Минской. Это необходимо для того, чтобы поезда могли проследовать без пассажиров на новую соединительную ветвь и безопасно пройти тестовую обкатку. С запуском D4 поезда поедут по новой соединительной ветви мимо Киевского вокзала.

При этом поезда из пригорода и экcпрессы были выведены на отдельные пути — третий и четвертый. Теперь они поедут по своему графику обособленно от поездов D4. В границах диаметра поезда дальнего пригорода будут останавливаться на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская, Минская и прибывать на Киевский вокзал. Благодаря этому сократится время в пути.

Согласно изменениям на Нижегородском направлении, с 4 сентября и до открытия D4 поезда будут следовать до Курского вокзала. Прибывать они начнут на новую платформу. После Курского вокзала поезда также проследуют для проверочной обкатки без пассажиров.

В пресс-службе добавили, что до запуска D4 карта «Тройка» с тарифами МЦД на Калужском и Нижегородском направлениях не будет работать, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».