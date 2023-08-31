Российская государственная детская библиотека изменит график работы

«Обращаем ваше внимание на изменения в графике работы РГДБ. С 1 сентября библиотека работает по зимнему расписанию: с понедельника по субботу – с 10:00 до 20:00, в воскресенье – с 11:00 до 17:00», – говорится в сообщении.