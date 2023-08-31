Российская государственная детская библиотека изменит график работы с 1 сентября
С 1 сентября Российская государственная детская библиотека (РГДБ) будет работать по зимнему графику. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
«Обращаем ваше внимание на изменения в графике работы РГДБ. С 1 сентября библиотека работает по зимнему расписанию: с понедельника по субботу – с 10:00 до 20:00, в воскресенье – с 11:00 до 17:00», – говорится в сообщении.
Уточняется, что нотно–музыкальный зал с понедельника по субботу будет открыт с 12:00 до 20:00, а в воскресенье – с 11:00 до 17:00.
Агентство «Москва»: главные новости