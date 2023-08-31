Московский еврейский кинофестиваль стартует в «Иллюзионе»

Фестиваль существует уже восемь лет. К 2023 году он из локального смотра кино превратился в крупное культурное городское событие. МЕКФ собрал на своих площадках в совокупности более 30 тысяч зрителей. На его платформах показали свыше 300 лучших картин последних лет и организовали более 130 образовательных мероприятий, включающих в себя мастер-классы, дискуссии и обсуждения.