Московский еврейский кинофестиваль стартует в «Иллюзионе»
Московский еврейский кинофестиваль пройдет с 3 по 10 сентября в кинотеатре «Иллюзион».
Зрители увидят современные документальные и игровые фильмы на еврейскую тематику, в том числе европейские и российские премьеры. Помимо показов, организуют и образовательные встречи.
Фестиваль существует уже восемь лет. К 2023 году он из локального смотра кино превратился в крупное культурное городское событие. МЕКФ собрал на своих площадках в совокупности более 30 тысяч зрителей. На его платформах показали свыше 300 лучших картин последних лет и организовали более 130 образовательных мероприятий, включающих в себя мастер-классы, дискуссии и обсуждения.
Подробную информацию можно узнать на сайте «Иллюзиона».